بايدن يزور ماوي لتفقد الأضرار الناتجة عن حرائق الغابات

واشنطن - (د ب أ)

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى ولاية هاواي يوم الاثنين (بالتوقيت المحلي)، مع مديرة الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ ديان كريسويل، لتفقد الأضرار الناتجة عن حرائق الغابات في جزيرة ماوي، إلى جانب متابعة مستجدات حالة الفوضى التي أحدثتها العاصفة الاستوائية هيلاري في جنوب كاليفورنيا، ومجموعة أخرى من الحرائق التي دمرت 200 منزلا في ولاية واشنطن.

وأكدت الأحداث على التهديد المدمر للكوارث المناخية التي تشهدها البلاد في الغرب.

وقال بايدن إن "البلاد تشعر بالاسى معكم وتقف إلى جانبكم وستبذل قصارى جهدها لمساعدتكم على التعافي"، مضيفا أن الحكومة "ستحترم الثقافة والتقاليد عندما تتم عملية إعادة البناء".

ووعد بايدن، بينما كان يقف إلى جانب شجرة بانيان محترقة قال إنها تعد رمزا لصمود شعب هاواي، بإعادة البناء بحسب ما يريده شعب ماوي، "وليس بالطريقة التي يريدها الآخرون".

وقد ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الحرائق إلى 114 شخصا حتى يوم أمس، بينما قالت السلطات إنها قامت بالبحث في 85% من بلدة لاهاينا التاريخية المدمرة.

ومن المتوقع أن يستغرق التحقيق الكامل وعملية تقييم أضرار الحريق عدة أشهر، حيث أتت النيران على بلدة لاهاينا التي يبلغ عدد سكانها 12 ألف شخص وحولتها إلى أنقاض.