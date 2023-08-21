إعلان

BBC

موسكو: البرنامج الخاص بالقمر سيستمر رغم تحطم المسبار "لونا-25"

10:36 م الإثنين 21 أغسطس 2023

يوري بوريسوف

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

موسكو - (د ب أ):

قال يوري بوريسوف مدير وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" اليوم الاثنين، إن روسيا تعتزم الاستمرار في برنامجها الخاص بالقمر على الرغم من تحطم مركبة الفضاء "لونا-25".

وقال بوريسوف للتليفزيون الرسمي "لن يتوقف برنامج القمر تحت أي ظرف- سيكون هذا هو أسوأ قرار".

وكان المسبار قد اصطدم بسطح القمر نهاية الأسبوع بعد حادث وتحطم هناك، لتنتهي بذلك أول مهمة روسية على القمر منذ نحو 50 عاما.

وأوضح بوريسوف أن محركا كان من المفترض أن يصحح وضع المسبار في مدار القمر من أجل الهبوط الذي كان مقررا اليوم الاثنين، لم يتم إيقاف تشغيله في الوقت المناسب.

وقال بوريسوف إن المحرك استمر في العمل لمدة 127 ثانية بدلا من 84 ثانية كما كان مقررا، مضيفا أن " الحادث وقع لأن المحرك عمل 43 ثانية بلا داعي. بسبب هذا، تحرك المسبار إلى مدار قمري مفتوح، ثم تحطم ".

وأعرب بوريسوف عن أمله في نجاح مهمات القمر المقبلة المخطط لها، مؤكدا ضرورة الإسراع في العمل.

سوق مصراوى

يوري بوريسوف تحطم المسبار لونا25 وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market