أردوغان يطلب من السويد إيقاف حرق القرآن لتسريع انضمامها للناتو

اسطنبول - (د ب أ):

ألمح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أن موافقة البرلمان التركي على انضمام السويد إلى عضوية حلف شمال الأطلسي (ناتو) قد تتأخر إذا لم توقف عمليات حرق القرآن الذي يغضب القاعدة العريضة لأنصاره المحافظين ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين.

ونقلت بلومبرج عن أردوغان قوله ،:"ينبغي على السويد أولا وقبل كل شيء الاعتناء بشوارع ستوكهولم".

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية عن أردوغان قوله أمس الأحد، وهو في طريقه إلى تركيا عائداً من المجر،:" إذا لم يعتنوا بشوارعهم ، إذا كانت هذه الهجمات على الأشياء التي نعتبرها مقدسة ستستمر ، فعليهم ألا يلوموننا".

يشار إلى أن تركيا والمجر هما العضوان الوحيدان في حلف الناتو اللذان لم يوافقا بعد على انضمام السويد للحلف.

وكان أردوغان قد وافق على دعم طلب السويد في يوليو ، ولكن يتعين الحصول على موافقة البرلمان التركي لتمريره ليصبح قانونا.

ولن يستأنف البرلمان التركي العمل حتى أكتوبر المقبل ، رغم أنه يمكن للجنة الشؤون الخارجية أن تبدأ المناقشات في وقت أقرب إذا طلبت منها الحكومة ذلك.

وأضاف أردوغان :"لا يمكننا معرفة الوقت الذي ستستغرقه المناقشات في البرلمان أو الذي ستأخذه اللجان لتمرير هذه المسألة".