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BBC

واجهته بمطفأة حريق.. القبض على امرأة تصدت لحرق المصحف في السويد

08:15 م الإثنين 21 أغسطس 2023

القبض على امرأة تصدت لحرق المصحف

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وكالات:
حاولت سيدة التصدي لمحاولة لاجئ عراقي في العاصمة السويدية، حرق نسخة من المصحف الشريف.
وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، امرأة تركض نحو اللاجئ العراقي وترشه بمسحوق أبيض قبل أن يعترضها رجال شرطة.
واعتقلت الشرطة السويدية، السيدة التي حاولت مهاجمة اللاجئ العراقي بمطفأة الحريق أمام السفارة الإيرانية في ستوكهولم.

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محاولة حرق المصحف مطفأة حريق ضبط سيدة السويد

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