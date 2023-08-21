واجهته بمطفأة حريق.. القبض على امرأة تصدت لحرق المصحف في السويد

وكالات:

حاولت سيدة التصدي لمحاولة لاجئ عراقي في العاصمة السويدية، حرق نسخة من المصحف الشريف.

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، امرأة تركض نحو اللاجئ العراقي وترشه بمسحوق أبيض قبل أن يعترضها رجال شرطة.

واعتقلت الشرطة السويدية، السيدة التي حاولت مهاجمة اللاجئ العراقي بمطفأة الحريق أمام السفارة الإيرانية في ستوكهولم.

يوم الجمعة 18/08/2023 عندما استعرض المنبوذ بحرق المصحف امام السفارة الايرانية في العاصمة السويدية ستوكهولم قامت امرأة بإختراق الحاجز الامني وبيدها مطفأة حريق حيث جعلت موميكا يهرب كالجرذ امامها وانهى استعراضه الاستفزازي. pic.twitter.com/gUozbpiX1R — _. suhair Al_Jamaili (@75suhair) August 19, 2023