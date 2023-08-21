أعداد المفقودين تتجاوز الـ 1000 جراء حرائق الغابات في ولاية هاواي الأمريكية (فيديو)

كتبت- سلمى سمير:

أعلنت مقاطعة ماوي الأمريكية أن عدد المفقودين جراء حرائق الغابات المستعرة في المقاطعة منذ أيام تجاوز 1000 مفقود، مؤكدة أن عمليات البحث وتحديد هوية المتوفين لا يزال جار، وذلك بحسب ما أفاد موقع مقاطعة ماوي.



وقال حاكم ولاية هاواي الأمريكية، جوش جرين، إن حوالي 1050 شخصا لا يزالوا مفقودين، مؤكدا استمرار جهود الإغاثة والإنقاذ لعدة أسابيع مقبلة، وسط عمل الفرق وسط تحديات غير عادية.



وبحسب موقع مقاطعة ماوي وإدارة الشرطة تم تأكيد هويات خمسة آخرين من ضحايا حرائق الغابات التي دمرت المنطقة بينما ارتفع عدد ضحايا الحرائق إلى 114 شخص.



وتضررت مياه الشرب في المقاطعة بشدة جراء الحرائق بحيث أصبحت غير آمنة للاستهلاك الآدمي، وذلك مع اختلاط ملوثات مثل البنزين والمواد الكيميائية العضوية بنظام مياه الشرب.

ووجهت إدارة المقاطعة تحذيرات إلى السكان بعدم استخدام المياه الساخنة والتواجد في مناطق جيدة التهوية وغسل الملابس بالماء البارد. وتسببت حرائق الغابات في ولاية هاواي في نزوح السكان إلى مياه المحيط هربا من ألسنة اللهب التي اندلعت في كل مكان وتسببت في أضرار بالغة طالت مناطق واسعة من الولاية.