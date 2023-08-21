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BBC

خلال 3 أيام.. فرنسا تعلن مقتل ثاني جندي لها في العراق

04:21 م الإثنين 21 أغسطس 2023

علم فرنسا

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(أ ف ب)

أعلنت الحكومة الفرنسية اليوم الاثنين، مقتل جنديا فرنسيا في العراق أمس الأحد خلال تدريب على مكافحة الإرهاب، وهو ثاني عنصر من القوات المسلحة الفرنسية يتوفى في العراق خلال ثلاثة أيام.

وقالت وزارة الدفاع إن نيكولا لاتورت أُصيب خلال تدريب على القتال في المناطق الحضرية ونُقل بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى عسكري في أربيل حيث تأكدت وفاته.

وقال الرئيس إيمانويل ماكرون في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، المعروفة سابقا باسم تويتر "فقد نيكولا لاتورت حياته أثناء تأدية واجبه".

وقال وزير الدفاع سيباستيان ليكورنو في منشور إن لاتورت كان في مهمة لتدريب القوات المسلحة العراقية "لمحاربة الإرهاب".

ولقي الجندي الفرنسي بابتيست جوشو، الذي كان يشارك في تدريبيه بالعراق، حتفه في حادث سير يوم الجمعة.

هذا المحتوى من

AFP

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فرنسا مقتل جندي فرنسي العراق مكافحة الإرهاب القوات المسلحة الفرنسية

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