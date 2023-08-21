الدنمارك: سنسلم مقاتلات إف 16" إلى أوكرانيا لكن بشرط
(وكالات)
قال وزير دفاع الدنمارك جاكوب إيلمان ينسن، إن بلاده اشترطت على كييف استخدام مقاتلات "إف 16" التي ستزودها بها، فقط على أراضي أوكرانيا.
وأضاف الوزير لوكالة أنباء "ريتزو"، أن بلاده تنقل الأسلحة لكييف لتدافع عن نفسها ولا شيء آخر وأن هذه شروط إمداد كييف بالأسلحة، سواء كانت دبابات أو طائرات مقاتلة أو أي شيء آخر.
من جهتها أعربت رئيسة وزراء الدنمارك، ميتي فريدريكسن، عن أملها في أن تحصل أوكرانيا على المزيد من الطائرات من دول أخرى مشيرة إلى أن الدنمارك أول دولة تمنح كييف هذه الطائرات الحربية.
وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الدنماركية موافقتها على إرسال طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" إلى أوكرانيا عندما يتم تهيئة الظروف لذلك.
وحذرت روسيا من أن حصول كييف على طائرات قادرة على حمل أسلحة نووية، ستعتبره موسكو تهديدا نوويا غربيا وسيزيد من خطر حدوث صدام مسلح مباشر بين روسيا و"الناتو".
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