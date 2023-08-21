كوريا الشمالية ترد على مناورات مشتركة بين واشنطن والجارة الجنوبية

(وكالات)

زار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، وحدة بحرية وأشرف على اختبار لإطلاق الصواريخ المجنحة، في خطوة وصفتها وكالة "يونهاب" التابعة لكوريا الجنوبية محاولة للرد على مناورات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية في بيونج يانج، إن الزعيم الكوري الشمالي تفقد أسطول السفن السطحية الثاني للحرس التابع لأسطول البحر الشرقي التابع لبحرية الجيش الشعبي الكوري.

كما شاهد بحارة في سفينة الدورية يقومون بتدريبات على إطلاق صواريخ كروز "استراتيجية".

وأشارت وكالة الأنباء المركزية الكورية إلى أن التدريبات تهدف إلى "تنفيذ مهمة هجومية في حرب فعلية، أصابت السفينة الهدف بسرعة بدون أي خطأ".

وبدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، اليوم الاثنين، تدريبات "درع الحرية أولتشي السنوية"، والتي تضمنت تدريبات طوارئ مختلفة، مثل تدريب مركز القيادة القائم على محاكاة الكمبيوتر، والتدريب الميداني المتزامن وتدريبات "أولتشي" للدفاع المدني. وتستمر التدريبات حتى 31 أغسطس.