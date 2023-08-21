هدم الاحتلال منزلها.. طفلة فلسطينية تبحث عن أغراضها وسط الحطام (فيديو)

كتبت- سلمى سمير:

ظهرت طفلة فلسطينية في مقطع فيديو تقف وسط ألعابها الملقاة على الأرض، عقب هدم القوات الإسرائيلية اليوم لمنزلها في قرية الديوك التحتا بالضفة الغربية المحتلة.

وأمسكت الفتاة بدفتر الدراسة الخاص بها وراحت تبحث بين بين الأغراض المبعثرة على الأرض عقب قيام الجرافات الإسرائيلية بهدم عدة منازل بدعوى عدم قانونيتها.

وهدمت القوات الإسرائيلية، 4 منازل خلال اقتحام نفذته في قرية الديوك التحتا الفلسطينية، في الضفة الغربية المحتلة باستخدام جرافات وآليات بحجة عدم قانونية بنائها.

وقال أمين سر "فتح" في الديوك التحتا عصام سمرات لـ وكالة الأنباء "وفا"، إن قوات الاحتلال معززة بأكثر من 15 آلية و4 جرافات، اقتحمت القرية، وهدمت أربعة منازل أحدها قيد الإنشاء تقدر مساحتها بين 130 - 150 مترا مربعا، بحجة عدم الترخيص، تعود ملكيتها إلى المواطنين محمود علي طنوس، ووشفيق رواغ، وآخرين من مدينة القدس.

وتتعرض قرية الديوك لانتهاكات متواصلة من جانب القوات الإسرائيلية، فيما يعرف بسياسة التهجير القسري لتوسيع أراضي لبناء مستوطنات جديدة لليهود، وفق وكالة "وفا" للأنباء.

وأخطرت القوات الإسرائيلية بهدم 4 منازل آخرين وعاينت قياسات منازل أخرى تمهيدا لهدمها