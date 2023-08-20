ألمانيا: طائرة تابعة للوفتهانزا تعود إلى هامبورج بعد إقلاعها بسبب مشكلة في المحرك

هامبورج - (د ب أ):

عادت طائرة تابعة لشركة لوفتهانزا الألمانية للطيران اليوم الأحد إلى مطار هامبورج مرة أخرى بعد وقت قليل من إقلاعها من هناك متجهة إلى فرانكفورت.

وأوضح متحدث باسم شركة الطيران أن السبب في ذلك ظهور خلل على لوحة المحركات واضاف أنه تم إبطال المحرك الذي ظهر به العطل.

وجاء في بيان لوفتهانزا القول إن " طاقم قمرة القيادة أعلن بشكل احترازي حالة طوارئ جوية وأعطى الأولوية للهبوط بما يتوافق مع الإجراءات"، وذكر البيان أن الطائرة وهي من طراز ايرباص ايه 321 هبطت في هامبورج بشكل طبيعي وأن الركاب غادروها بشكل طبيعي أيضا، وأفاد بأن السلامة على متن الطائرة لم تتعرض لأي اضطراب في أي وقت.

وأضاف المتحدث باسم لوفتهانزا أن المسألة تتعلق بإيقاف التشغيل الآمن لأحد المحركات من جانب طاقم قمرة القيادة كإجراء احترازي وأشارت الشركة إلى أن هذه تمثل عملية روتينية يجري التدريب عليها. وقال المتحدث إن الطائرة يمكنها أن تهبط بشكل آمن وطبيعي بمحرك واحد فقط.

وذكرت الشركة أن الطائرة ستبقى في هامبورج للخضوع للمزيد من الفحوص التقنية، وطلبت من ركاب الرحلة رقم إل إتش 017 تغيير الحجز، وأعربت عن أسفها على هذا الإزعاج.