رئيس إندونيسيا يصل إلى كينيا فى أول جولة أفريقية له منذ توليه منصبه

نيروبى - ( د ب أ):

وصل الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو والوفد المرافق له مساء اليوم الأحد إلى مطار جومو كينياتا الدولي بالعاصمة الكينية نيروبى فى مستهل جولة أفريقية يزور خلالها أربع دول.

وذكر موقع " ديتيك دوت كوم " الإخباري الإندونيسى أنه كان فى استقبال الرئيس الإندونيسى بالمطار وزير الشؤون الخارجية الكيني ألفريد موتوا ووزير التعدين والاقتصاد الأزرق والشؤون البحرية الكينى سالم مفوريا بالإضافة إلى السفير الإندونيسى لدى كينيا وملحق الدفاع بالسفارة الإندونيسية بنيروبى.

وتشمل الجولة الأفريقية للرئيس الإندونيسى أربع دول هي كينيا و تنزانيا وموزمبيق وجنوب أفريقيا.

ونقلت وكالة الأنباء الإندونيسية " أنتارا " عن الرئيس جوكو ويدودو قوله فى مؤتمر صحفى عقده فى وقت سابق اليوم قبيل مغادرته بمطار كوالانامو الدولى بإقليم سوماطره الشمالية متوجها إلى نيروبى وهى المحطة الأولى فى جولته الإفريقية "اليوم ، برفقة وفد محدود، أتوجه إلى إفريقيا لزيارة كينيا وتنزانيا وموزمبيق وجنوب إفريقيا.. وستكون هذه أول زيارة رئاسية لي إلى المنطقة الأفريقية".

ويعود الرئيس جوكو ويدودو والوفد المرافق له إلى إندونيسيا فى الخامس والعشرين من أغسطس الجارى عقب انتهاء الجولة الأفريقية.