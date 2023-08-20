الرئيس الايراني يزور جوهانسبرج الأربعاء المقبل لحضور قمة البريكس
طهران - (د ب أ):
يتوجه الرئيس الإيرانى ابراهيم رئيسي يوم الأربعاء المقبل إلى مدينة جوهانسبرج التي تستضيف الدورة الخامسة عشر من اجتماعات قمة دول بريكس.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية " إرنا "اليوم الأحد أن زيارة الرئيس الايراني لجوهانسبرج تأتى تلبية لدعوة من نظيره الجنوب افريقي سيريل رامافوسا لحضور أعمال الاجتماع الخامس عشر لرؤساء دول مجموعة بريكس.
وأضافت الوكالة أن رئيسى سيجرى خلال الزيارة مباحثات مع عدد من قادة الدول الذين سيحضرون قمة بريكس في جوهانسبرج .
ومن جانبها ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم أن حكومة الرئيس إبراهيم رئيسى سعت للانضمام إلى تجمع البريكس وأن وزير الخارجية الإيرانى يأمل فى تؤدى قمة بريكس المرتقبة إلى تسريع حصول بلاده على عضوية التجمع .
وتعقد قمة البريكس خلال الفترة من 22 وحتى 24 من شهر أغسطس الجاري .
يشار إلى أن مجموعة بريكس - التي تضم خمس من كبريات الدول النامية في العالم وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا – تمثل 41 % من سكان العالم، و24 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و16 % من التجارة العالمية.
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