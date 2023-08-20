روسيا: إغلاق أحد خطوط السكك الحديدية الرئيسية بسيبيريا بسبب الفيضانات

موسكو - (د ب أ):

أوقفت روسيا الحركة على أحد خطوط السكك الحديدية الرئيسية في سيبيريا، الذي ينقل الفحم وغيره من السلع إلى الموانئ الشرقية للتصدير بعدما غمرت مياه الفيضانات القضبان.

وتعرض خط "بايكال امور" في إقليم بورياتيا لضرر بسبب الانهيار الجزئي لسد نهر خولودنايا، حسبما قال حاكم الإقليم أليكسي تسيدينوف في منشور على شبكة "في كيه" للتواصل الاجتماعي. وأوضح أن القضبان وإمدادات الكهرباء تأثرت مشيرا إلى أن خط السكك الحديدية ربما يظل مغلقا حتى يوم 26 من شهر أغسطس الجاري على الأقل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد عن تسيدينوف قوله إن "الخسائر التي سيتكبدها الاقتصاد جراء توقف شحنات البضائع ستصل إلى مليارات الروبلات، بخلاف تكلفة إصلاح خط السكك الحديدية".

يذكر أن خطي سكك حديد "بايكال امور" و"ترانس- سيبيريان" هما أهم شريانين للنقل عبر سيبيريا، حيث يشكلان ما يسمى بالمضلع الشرقي الذي يستخدم لنقل البضائع وكذلك قطارات الركاب. وفي العام الماضي تم نقل 149 مليون طن من البضائع عبر هذين الخطين.