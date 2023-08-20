العراق: تفكيك شبكة إرهابية واعتقال 5 من عناصرها
بغداد - ( د ب أ )
أعلن جهاز الأمن الوطني في العراق، اليوم الأحد، الإطاحة بشبكة إرهابية مسؤولة عن تنفيذ الهجمات الأخيرة في ديالى 57 كم شمال شرقي بغداد.
وذكر الجهاز، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "قوة من الجهاز في محافظة ديالى تمكنت من الإطاحة بشبكة إرهابية مكونة من مفرزتين تضم خمسة إرهابيين مطلوبين وفق مذكرات قبض قضائية بينهم ما يسمى آمر مفارز بعقوبة والخالص لدى التنظيم الإرهابي".
وأضاف أن "عناصر المفرزتين الإرهابيين اعترفوا بانتمائهم لعصابات داعش الارهابية، وقيامهم بتنفيذ عمليات إجرامية بحق المواطنين والقوات الأمنية خلال العام الحالي ومنها زرع عبوات ناسفة وتفجيرها في مناطق (الكاطون، والخالص، والمعلمين، وحي التحرير)، واستهداف دوريات للشرطة وأبراج للمراقبة الأمنية، فضلاً عن زرع عبوة ناسفة بغية تفجيرها على منزل أحد القضاة في ديالى، والتخطيط لتنفيذ اغتيالات بحق شخصيات وضباط في المحافظة".
وأشار إلى أن "عملية القبض جرت بعد المتابعة الميدانية والاستخبارية لجميع الحوادث الإرهابية واستدراج المطلوبين ونصب كمائن محكمة أفضت إلى الإطاحة بهم"، مبينا أنه "تم تدوين أقوالهم أصولياً وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون".
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