روسيا تعلن تقييد حركة الملاحة فى مضيق كيرتش بالبحر الأسود

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن تقييد حركة الملاحة في مضيق كيرتش في البحر الأسود، وفقًا لقناة العربية الإخبارية.

وفي السياق ذاته، ذكرت وكالة الأنباء الروسية (أر.بي.كيه) أن "مرور جميع السفن الصغيرة والمراكب المائية في مياه مضيق كيرتش في منطقة تمريوك في كراسنودار كراي محظور بقرار من وزارة الدفاع الروسية".

وبحسب الوكالة، فإن حركة السفن محظورة في المنطقة الواقعة بين رأسي هروني وأكيليون وشمال الخط الفاصل بين رأسي تكيل وباناجيا والحدود الساحلية.

وجاء في الرسالة أن "العبور مسموح به فقط للسفن البحرية وسلطات الحدود وقوات الحرس الوطني".

وفقًا لـRIA Novosti، تخضع السفن الترفيهية والإبحار والقوارب المطاطية والزلاجات النفاثة وركوب الأمواج شراعيًا لهذه القيود.

في وقت سابق، بدأ الروس بتهديد السفن في البحر الأسود.

وأصدرت دائرة الحدود الحكومية الأوكرانية تسجيلاً للتحذير من أن الروس يرسلون عبر قنوات الاتصال المفتوحة إلى السفن المبحرة عبر البحر الأسود.

في 19 يوليو الماضي، أعلنت وزارة الدفاع في الاتحاد الروسي أن روسيا تعتبر جميع السفن المتجهة إلى الموانئ الأوكرانية اعتبارًا من منتصف ليل 20 يوليو هي السفن المتورطة في النزاع العسكري، بغض النظر عن علمها.

وخلال الفترة الماضية، أوقفت روسيا اتفاقًا كبيرًا في زمن الحرب سمح بتدفق الحبوب من الموانئ الأوكرانية إلى دول في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، حيث يشكل الجوع تهديدًا متزايدًا.