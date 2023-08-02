زيلينسكي يعبر عن أمله في عقد قمة سلام هذا الخريف

وكالات

عبّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء، عن أمله في عقد قمة سلام هذا الخريف، وأن تكون المحادثات في السعودية هذا الأسبوع خطوة نحو تحقيق هذا الهدف.

وقال زيلينسكي لدبلوماسيين أوكرانيين في رسالة إن ما يقرب من 40 دولة ستشارك في الاجتماع بالسعودية.

وأضاف: "نعمل على انعقادها (قمة السلام) في الخريف المقبل".

وتابع "الخريف قريب جداً، لكن لا يزال هناك وقت للتحضير للقمة وإشراك معظم دول العالم".

ويعمل زيلينسكي وفريقه مع الحلفاء لحشد دعم واسع "لقمة سلام" من شأنها أن تقر مبادئ لدعم تسوية لإنهاء الحرب التي بدأت قبل 18 شهرا تقريبا.

ومن المفترض أن تُبنى القمة على خطة من عشر نقاط طرحتها كييف في الخريف الماضي ويعمل زيلينسكي على الترويج لها.

وتتمحور رؤيته للسلام حول مجموعة من النقاط أبرزها الاستعادة الكاملة لوحدة أراضي أوكرانيا وانسحاب القوات الروسية بشكل تام وضمان أمن الغذاء والطاقة والسلامة النووية والإفراج عن جميع الأسرى.

ولم يتم حتى الآن التوافق على مكان لعقد القمة.

ووفقا لمسؤولين أوكرانيين وغربيين، فإن روسيا لن تشارك في القمة.