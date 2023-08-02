الأمم المتحدة: أكثر من 6 ملايين سوداني دخلوا مرحلة الجوع الحاد

وكالات

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 6 ملايين سوداني دخلوا مرحلة الجوع الحاد، حيث يعانون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي.

وقالت الأمم المتحدة إن أكثر من 20 مليون سوداني على حافة المجاعة بسبب الحرب.

وفي وقت سابق، قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان في أوائل يوليو إنه تلقى تقارير عن 21 حادثة عنف جنسي ضد ما لا يقل عن 57 امرأة وفتاة.

وأشار منسق حقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك إلى أن "الدعم السريع تم تحديدها على أنها الجاني" في جميع الحالات التي تم إبلاغ مكتبه بها تقريبًا.

وتعتقد كل من الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان المحلية أن هذه الأرقام ليست سوى جزء بسيط من الحجم الحقيقي للجريمة.

وقالت الناشطة السودانية في مجال حقوق الإنسان، أحلام ناصر، إنه ليس لديها شك في أن الاغتصاب يستخدم "بشكل منهجي" كسلاح في الحرب لإرهاب الناس.

وأضافت: "الاغتصاب استخدم في دارفور في الماضي ويستخدم في الحرب الحالية في الخرطوم، ولا سيما من قبل قوات الدعم السريع"، كاشفة عن أنه في بعض الحالات، تعرضت الأمهات للاغتصاب أمام أطفالهن".