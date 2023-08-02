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إعلان حظر التجول بولاية شمال كردفان بالسودان

06:31 م الأربعاء 02 أغسطس 2023

إعلان حظر التجول بولاية شمال كردفان بالسودان

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وكالات

أصدر والي ولاية شمال كردفان عبد الخالق عبد اللطيف الأربعاء، أمراً بإعلان حظر التجوال في الولاية اعتباراً من الأربعاء.

وينص الأمر على منع وحظر التجول من الساعة السابعة مساءً وحتى الخامسة صباحاً في الولاية "إلا لضرورة ملحة" على أن يطبق الأمر داخل الحدود الجغرافية لولاية شمال كردفان.

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