ألمانيا تعتزم استئناف الطيران إلى قاعدة النقل الجوي بالنيجر
برلين- (د ب أ)
يعتزم الجيش الألماني استئناف عمليات النقل الجوي إلى قاعدة النقل الجوي بالعاصمة النيجرية نيامي اعتبارا من الأسبوع المقبل وذلك بعد الانقلاب العسكري الذي وقع في هذه الدولة التي تقع بغرب أفريقيا.
وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من دوائر أمنية أن من المنتظر أن تقلع أول طائرة نقل عسكرية من مطار فونستورف بولاية سكسونيا السفلى، في ألمانيا، إلى القاعدة العسكرية في نيامي يوم الاثنين المقبل، لتبدأ في نقل الجنود والعتاد، وذلك بعد إنهاء إغلاق المجال الجوي فوق النيجر.
وتعد هذه القاعدة المحور المركزي للجنود الألمان في المنطقة. كما أن الانسحاب الحالي للجنود الألمان المشاركين في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) يتم عن طريقها.
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