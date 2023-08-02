زعيم المعارضة الإسرائيلية يحذر من التعامل مع الاحتجاجات وفق رغبات بن غفير

(وكالات)

دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، مفوض الشرطة كوبي شبتاي إلى إصدار أوامر تدعو إلى احترام المشاركين في الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وفي بيان، حث لابيد الشرطة على"احترام مئات الآلاف من المواطنين الذين يعبرون عن حقوقهم الديمقراطية، وصقل إجراءات استخدام القوة، والتحقيقات والاعتقالات، وقبل كل شيء تجاهل الدعوات السياسية التي تهدف إلى خلق انقسام حاد بين الناس".

4/5 יהיה אסון אם במדינת ישראל תהפוך המשטרה לכלי שרת בידי עבריין מורשע ותשמש כזרוע ביצועית להוצאת מדיניות כוחנית ואנטי-דמוקרטית של שר משיחי. על המשטרה לפעול בבגרות ובאחריות ולהתעלות מעל רצונו של השר ״למלא את איכילוב בפצועים״. — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) August 2, 2023

وأضاف: "ستكون كارثة إذا أصبحت الشرطة في دولة إسرائيل أداة في يد مجرم مدان تستخدم لتنفيذ السياسات العنيفة والمناهضة للديمقراطية لوزير متطرف"، في إشارة إلى وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.

وشدد على أن "الشرطة يجب أن تتصرف بنضج ومسؤولية وأن تتخطى رغبة الوزير في" ملء مستشفى إيخيلوف بالجرحى".