النيجر تعلن فتح حدودها البرية والجوية مع 5 دول

نيامي - (د ب أ)

بعد مرور أسبوع على الانقلاب العسكري في النيجر، أعادت الحكومة العسكرية الجديدة فتح الحدود البرية والمجال الجوي مع خمس دول، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم المجلس العسكري مساء أمس الثلاثاء.

وقال إنه تم إعادة فتح الحدود مع مالي وبوركينافاسو والجزائر وليبيا وتشاد. كما عين المجلس العسكري محافظين جدد للمناطق الثمانية في البلاد.

يذكر أن ضباطا من وحدة النخبة التابعة للجنرال عمر تشياني أعلنوا يوم الأربعاء الماضي الإطاحة برئيس النيجر المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم والمنتمي للحزب النيجيري من أجل الديمقراطية والاشتراكية. ثم قام تشياني بتنصيب نفسه حاكما جديدا للبلاد يوم الجمعة الماضي. وبعد ذلك بوقت قصير قام الانقلابيون بتعليق دستور البلاد الواقعة غربي القارة الأفريقية وحل جميع المؤسسات الدستورية. وقوبل الانقلاب بالإدانة على المستوى الدولي.

وبدأت الدول الأوروبية في تسيير رحلات إجلاء لمواطنيها خلال الليل