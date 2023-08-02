المسيرات الروسية تستهدف كييف وأوديسا في أوكرانيا
كييف - (د ب أ)
ذكرت وسائل إعلام أوكرانية صباح اليوم الأربعاء أن انفجارات وقعت في مدينة كييف، مشيرة إلى أنه تم تفعيل الدفاع الجوي وسط تهديد من الطائرات المسيرة الروسية.
ولم تتم الإشارة إلى الموقع المحدد للانفجارات، وفقا لصحيفة "كييف إندبندنت".
كما أشارت وسائل إعلام إلى وقوع انفجارات في مدينة أوديسا عبر نهر الدانوب.
وأكد حاكم أوديسا عدم وقوع إصابات، إلا أنه أشار إلى اندلاع حرائق في ميناء ومواقع بنية تحتية صناعية في جنوب المنطقة بعد ضربات من الطائرات المسيرة الروسية.
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