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BBC

حصيلة ضحايا إعصار دوكسوري في الفلبين ترتفع إلى 27 شخصا

11:59 ص الأربعاء 02 أغسطس 2023

إعصار دوكسوري

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مانيلا - (د ب أ)

ذكر المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في الفلبين أن عدد القتلى، الذين تم الإبلاغ عنهم، بسبب إعصار إيجاي (الاسم الدولي: دوكسوري)، ارتفع إلى 27 شخصا، بينما لا يزال أكثر من 289 ألف شخص نازحين.

ولا يزال يتم التحقق من 23 حالة وفاة. وأضاف المجلس أن 13 شخصا مازالوا مفقودين وأصيب 52 آخرون ، طبقا لما ذكرته صحيفة "فلبين ستار" اليوم.

وتضرر حوالي 8 .2 مليون شخص بمختلف أنحاء البلاد، بسبب العاصفة القوية والرياح الموسمية الجنوبية الغربية. ومن بين هؤلاء، أكثر من 289 ألف شخص نازحين.

وتسببت التأثيرات المشتركة لإعصار "إيجاي" والرياح الموسمية الجنوبية الغربية أيضا في إحداث أضرار في القطاع الزراعي. وفي نشرة منفصلة أمس الثلاثاء، قدرت وزارة الزراعة الخسائر الزراعية بسبب الإعصار بحوالي 2.9 مليار بيزو.

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