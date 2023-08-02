تايوان تعتقل ضابطا بالجيش بعد الاشتباه في تجسسه لصالح الصين

(وكالات)

اعتقلت السلطات التايوانية ضابطا بالجيش وعددا من المتعاونين للاشتباه في نقلهم أسرارا عسكرية إلى الصين.

وقالت الدفاع التايوانية في بيان لها اليوم الأربعاء إنه يعتقد أن الصين جندت ضابطا برتبة مقدم ومتهمين آخرين، لتسريب أسرار عسكرية ومعلومات أخرى.

وأضاف البيان "وزارة الدفاع الوطني حزينة وتدين بشدة عددا قليلا من معدومي الضمير الذين انتهكوا واجب الدفاع عن الوطن وارتكبوا جرائم مثل خيانة الشعب".

تأتي الاعتقالات في ظل استمرار تصاعد التوترات العسكرية بين الصين وتايوان التي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها، وقال مسؤول تايواني سابق إن بكين شنت حملة طويلة الأمد لتجنيد أفراد عسكريين تايوانيين متقاعدين لتسريب أسرار الدولة مقابل أموال أو هدايا.

ويشتبه في قيام المقدم المذكور أيضا بإنشاء شبكة تجسس تضم عسكريين حاليين ومتقاعدين لجمع معلومات استخباراتية للصين، وفقا لصحيفة "تايبيه تايمز"، نقلا عن مكتب المدعي العام في تايوان.

واستجوبت السلطات ضابطا متقاعدا في الجيش برتبة رائد وثلاثة آخرين في القضية، وأفرج عنهم بكفالة تتراوح بين 20 ألف دولار تايواني و600 ألف دولار تايواني، وفقا لصحيفة "تايبيه تايمز".

واعتقلت السلطات التايوانية الشهر الماضي خمسة أشخاص، من بينهم مواطن صيني، للاشتباه في تجسسهم لصالح الصين.

