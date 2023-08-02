الهدوء يعود إلى مخيم عين الحلوة بعد تطبيق وقف إطلاق النار

بيروت - ( د ب أ )

خيم الهدوء على مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صيدا في جنوب لبنان، اليوم الأربعاء، بعد سريان تطبيق وقف إطلاق النار بإشراف وفد من هيئة العمل الفلسطيني المشترك بعد دخولها ، أمس الثلاثاء ، رغم بعض الخروقات تمت معالجتها.

وكان وفد من هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان دخل إلى مخيم عين الحلوة عصر أمس لتثبيت وقف إطلاق النار.

وسمع ليلا صوت إطلاق الرصاص والقذائف بشكل متقطع وتمت معالجة ذلك ، فيما تستمر التحقيقات لتسليم كل من يثبت تورطه بمقتل القيادي بحركة "فتح" أبو أشرف العرموشي وعدد من مساعديه.

وكانت الاشتباكات في مخيم عين الحلوة بدأت ليل السبت الماضي بين عناصر من حركة فتح وعناصر من مجموعات متطرفة، وأسفرت عن مقتل 10 أشخاص وسقوط أكثر من 60 جريحاً.

وتسببت بأضرار جسيمة بالممتلكات والبنى التحتية داخل المخيم، وترك العديد من سكان المخيم منازلهم تحت وطأة الاشتباكات التي أدت أيضاً إلى احتراق عدد من المنازل والسيارات داخل المخيم وفي محيطه، وطالت شظايا القذائف والرصاص الطائش مدينة صيدا، وألحقت أضراراً بعدد من المباني والمؤسسات.