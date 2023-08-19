رئيس المجلس العسكري في النيجر يدعو شعبه للتأهب لأي مواجهة عسكرية محتملة

وكالات:

دعا رئيس المجلس العسكري في النيجر، من الشعب التأهب لمواجهة أي عمل عسكري محتمل، لافتًا إلى أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، تحاول "تقسيم النيجر".

وأكد رئيس المجلس العسكري في النيجر، أن أي تدخل من دول إيكواس سيتم اعتباره احتلالا.

جددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، تلويحها بالخيار العسكري اليوم الجمعة لردع المجلس العسكري الذي أعلن أواخر الشهر الماضي الانقلاب في النيجر واعتقل على إثره الرئيس المنتخب محمد بازوم.

وقال عبد الفتاح موسى مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في إيكواس، اليوم الجمعة، "تم اتخاذ القرار بشأن اليوم المحدد للتدخل العسكري في النيجر لكننا لن نعلن عنه"، مبيناً أن أي تدخل في نيامي سيكون قصير الأجل ويهدف لاستعادة النظام الدستوري.

كما قال "اتفقنا بالفعل على ما الذي سيكون مطلوبا لأي تدخل في النيجر".

وأضاف "مستعدون لدخول النيجر في أي وقت يصدر فيه الأمر"، مطالباً بالإفراج الفوري عن رئيس النيجر وعائلته.