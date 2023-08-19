الإمارات تدين وتستنكر حرق كنائس وعشرات المنازل في باكستان

أبوظبي - (د ب أ):

أدانت الإمارات، اليوم السبت، بشدة قيام متطرفين بإحراق عدد من الكنائس وعشرات المنازل في باكستان، واستنكرت أعمال العنف التي أعقبت ذلك.

وأشادت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان "بحكمة ويقظة الحكومة الباكستانية الصديقة وبالإجراءات التي اتخذتها، في تصديها لهذه الأعمال المسيئة"، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

وأكدت الوزارة "رفض دولة الإمارات الدائم لجميع الممارسات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، مشيرة إلى أن خطاب الكراهية والتطرف يتناقض مع الجهود الدولية الساعية لنشر قيم التسامح والتعايش والسلام بين الشعوب".

وشددت على "أهمية احترام الرموز الدينية والمقدسات والابتعاد عن التحريض والاستقطاب، في وقت يحتاج العالم إلى العمل معاً من أجل دعم المبادئ العالمية للتسامح والتعايش السلمي والتي ينبغي دعمها وتنفيذها لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة".

وأصدرت حكومة إقليم البنجاب في باكستان، أمس الأول الخميس، أمرا بفتح تحقيق بعد أن أضرم مثيرو شغب النار في عدد من الكنائس وقاموا بتخريب منازل مسيحيين، يوم الأربعاء الماضي، حيث قالت السلطات إنه تم إلقاء القبض على أكثر من 100 شخص.

وذكرت قناة "جيو" الباكستانية أن مثيري الشغب قاموا باقتحام المناطق ذات الأغلبية المسيحية في ضواحي مدينة فيصل آباد، بعد أن تردد أنه تم تدنيس القرآن الكريم.

ودعا رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت أنوار الحق كاكار إلى اتخاذ موقف صارم تجاه المسؤولين عن أعمال العنف التي وقعت يوم الأربعاء الماضي.

وقال مسؤولو الشرطة والانقاذ إنه تم إضرام النيران في أربع كنائس على الأقل.