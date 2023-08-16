الأمم المتحدة تعلن مشاركتها في قمة بريكس الشهر الجاري

وكالات

أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، أن الأمم المتحدة ستحضر قمة بريكس، وسيتم الإعلان عن مستوى المشاركة الأسبوع المقبل.

وقال حق في إيجاز ردا على سؤال صحفي: "نعم، ستكون الأمم المتحدة ممثلة في قمة بريكس التي ستعقد في جنوب إفريقيا. ونأمل أن نعلمكم بالتفاصيل، ربما في أوائل الأسبوع المقبل.

وتضم مجموعة "بريكس" كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.

وستعقد القمة في جوهانسبرج في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس.

وسيشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر رابط فيديو، في حين سيمثل روسيا شخصيا في القمة وزير الخارجية سيرجي لافروف.