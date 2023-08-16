مركز الكوارث التركي: زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب مدينة أضنة
أ.ش.أ
أفاد مركز الكوارث والطوارئ التركية بأن زلزالا بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر وقع في الساعة 17:36 بمنطقة ألاداغ في أضنة، بحسب موقع هابرلر التركي الإخباري.
ووقع الزلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأربعاء، في منطقة ألاداغ في مدينة أضنة التركية والتي تقع شمالي شرق البحر المتوسط.
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