روسيا تعلن مقتل 4 أوكرانيين حاولوا التسلل إلى بريانسك الحدودية

وكالات

أكدت أجهزة الأمن الروسية اليوم الأربعاء أنها "قتلت" أربعة "مخربين" أوكرانيين كانوا يحاولون التسلل من أوكرانيا إلى منطقة بريانسك الحدودية، على ما ذكرت وكالات الأنباء الروسية.

ونقلت الوكالات عن بيان لأجهزة الأمن الفدرالي أنها وقوات من وزارة الدفاع الروسية "أحبطت محاولة توغل مجموعة استخباراتية ومخربين أوكرانيين في الأراضي الروسية" مؤكدة "مقتل أربعة مخربين" دون أن تحدد تاريخ العملية.

هذا وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إن القوات الروسية أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم.

وفي وقت سابق من اليوم، كانت روسيا قد أعلنت أن دفاعاتها الجوية أسقطت 3 مسيّرات أوكرانية فوق منطقة كالوغا جنوب غرب موسكو، في أحدث هجوم من هذا النوع يستهدف مناطق مجاورة للعاصمة. وفي وقت لاحق الأربعاء، أعلن سلاح الجو الأوكراني إسقاط 13 مسيرة روسية خلال ليل الثلاثاء.