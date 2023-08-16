إيقاف 630 مهاجرًا على السواحل التونسية أثناء محاولة العبور إلى أوروبا

(وكالات)

أعلن الحرس الوطني التونسي، اليوم الأربعاء، أنه اعترض ليل الإثنين - الثلاثاء 630 مهاجرا من بينهم 550 مهاجرا من دول أفريقيا جنوب الصحراء، أثناء محاولتهم اجتياز الحدود البحرية في اتجاه أوروبا.

وأفاد الحرس، في بيان صحافي، بأنه أحبط 18 محاولة لاجتياز الحدود، كما ضبط في حملة أمنية بمدينة صفاقس، الأكثر استقطابا لأنشطة الهجرة غير الشرعية نحو الجزر الإيطالية القريبة، 20 وسيطا من مهربي البشر.

وقالت إدارة الحرس الوطني إن من بين الموقوفين وسطاء تورطوا في عمليات هجرة غير شرعية أدت إلى وفيات في البحر.

كما ضبطت الأجهزة الأمنية في حملتها 50 مركبا بحريا، وسيارات ودراجات نارية ومبلغا ماليا بقيمة 650 ألف دينار (211 ألف دولار أميركي)، وفق المصدر نفسه.

ووقعت تونس قبل شهر مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز جهود مكافحة التدفقات الكبيرة لموجات الهجرة غير الشرعية مقابل دعم اقتصادي ومالي يتضمن تمويلات بقيمة 100 مليون دولار للحرس البحري.

ويغامر العابرون من تونس وأفريقيا جنوب الصحراء بحياتهم بركوب قوارب ذات محركات خفيفة يوفرها مهربون مقابل آلاف الدولارات للوصول إلى الأراضي الايطالية.

وغالبا ما تكون القوارب مكتظة بالمهاجرين وهو ما يزيد أخطار انقلابها في البحر.

ويقدر عدد الجثث المنتشَلة على سواحل تونس هذا العام بنحو 950، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية عن السلطات التونسية