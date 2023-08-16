أوكرانيا تعلن مغادرة أول سفينة شحن عبر ممرها المؤقت

(وكالات)



أعلنت وزارة البنية التحتية الأوكرانية اليوم، مغادرة أول سفينة حاويات محملة بالبضائع من الممر المؤقت الذي أنشأته أوكرانيا في البحر الأسود.

جاء ذلك وفق ما أعلن وزير البنية التحتية الأوكراني ألكسندر كوبراكوف، حيث قال إن سفينة حاويات محملة بأكثر من 30 ألف طن من البضائع غادرت ميناء أوديسا وتحمل اسم "جوزيف شولت"، ووفقا للوزير فإن السفينة موجودة في ميناء أوديسا منذ 23 فبراير من العام الماضي، وتتجه الآن نحو مضيق البوسفور.



وأشار كوبراكوف إلى أنها السفينة الأولى التي تغادر ميناء أوديسا منذ 16 يوليو، وكانت القوات البحرية للقوات المسلحة الأوكرانية قد ذكرت في وقت سابق أن أوكرانيا أعلنت عن فتح ممرات مؤقتة للسفن التجارية المبحرة من وإلى موانئ البحر الأسود تشيرنومورسك وأوديسا ويوجني.

وفي 12 أغسطس أعلنت كييف عن فتح باب التسجيل للسفن التجارية الجاهزة للإبحار بهذه الطرق "تحت إشراف القوات المسلحة الأوكرانية"، ما سيضمن سلامتها. في الوقت الذي اعترف فيه ممثل القوات البحرية الأوكرانية دميتري بليتنشوك بأنه من المستحيل حاليا ضمان السلامة الكاملة لمرور السفن على طول الممرات المؤقتة في البحر الأسود.