حرب السودان.. ارتفاع نسبة الاعتداءات الجنسية إلى 50% منذ اندلاع الصراع

(وكالات)

أعربت المديرة الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، ليلى بيكر، الثلاثاء، عن قلقها البالغ إزاء الأزمة المتصاعدة في السودان، مؤكدة على المحنة التي يمر بها أكثر من 4 ملايين شخص محتاج مع استمرار الصراع منذ 4 أشهر.

وسلطت بيكر الضوء على الارتفاع المثير للقلق في العنف الجنسي، وأدانت بشكل قاطع أعمالا مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مؤكدة أن حوادث الاعتداء الجنسي المبلغ عنها ارتفعت بنسبة 50٪ منذ بداية الصراع بالسودان.

وقالت بيكر إن حوالي 260 ألف امرأة حامل الآن ومن المتوقع أن تلد حوالي 100 ألف منهن في الأشهر الثلاثة المقبلة، مضيفة أنه بدون الخدمات الهامة، بما في ذلك المستشفيات وسبل الولادة الآمنة، فإن "حياتهن وحياة أطفالهن والأطفال الرضع الذين سيكونون جيل المستقبل في خطر شديد".

وحذر المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في بيان من أن "الحرب الكارثية التي لا معنى لها في السودان، والتي ولدت من رحم حملة طائشة للسلطة، أسفرت عن آلاف القتلى، وتدمير منازل العائلات والمدارس والمستشفيات وغيرها من الأمور الضرورية.