بلينكن: القمة الثلاثية مع كوريا الجنوبية واليابان تمثل حقبة جديدة في التعاون

سول - (د ب أ)

ذكر وزير خارجية أمريكا، انتوني بلينكن أمس الثلاثاء أن القمة الثلاثية بين كوريا الجنوبية وأمريكا واليابان ستمثل حقبة جديدة في التعاون بين الدول الثلاث.

وأدلى بلينكن بهذه التصريحات، في مؤتمر صحفي، حيث ناقش استضافة الرئيس الأمريكي جو بايدن لرئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول ورئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا، في كامب ديفيد، بعد غد الجمعة، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء.

وأضاف بلينكن أنه أجرى محادثات مع نظيريه الكوري الجنوبي والياباني، بارك جين ويوشيماسا هاياشي، صباح أمس الثلاثاء لمواصلة الاستعدادات للقمة الثلاثية.

وتابع بلينكن أن الاجتماع يأتي في وقت تتعرض فيه المنطقة والعالم لاختبار المنافسة الجيوسياسية وأزمة المناخ والعدوان الروسي ضد أوكرانيا والاستفزازات النووية.

وقال بلينكن إن تعزيز التعاون الثلاثي امر حاسم لتحقيق نتائج للولايات المتحدة وكذلك للمنطقة والعالم، مشددا على أن اليابان وكوريا الجنوبية حليفان أساسيان ، ليس فقط في المنطقة ولكن على الساحة الدولية.