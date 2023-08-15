بايدن يعلن زيارته المناطق المتضررة من الحرائق في هاواي

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أنّه سيزور المناطق المتضررة من الحرائق في هاواي، موجها بتوفير المساعدات للمتضررين جراء الحرائق.

وأضاف بايدن، أن فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث عن المفقودين والضحايا جراء الحرائق في هاواي.

وأوضح الرئيس الأمريكي، أنه سيزور ولاية هاواي في أقرب وقت ممكن للاطلاع على الوضع وتداعيات الحرائق.

واستأنفت فرق البحث الأمريكية، المهمة الشاقة والخطيرة المتمثلة في البحث بموقع لاهاينا، أملا في العثور على مزيد من ضحايا حرائق الغابات في ماوي بهاواي، حيث وصل عدد القتلى إلى 96 وما زال مئات الأشخاص في عداد المفقودين، وفق ما ذكرت شبكة فرانس 24.

وبعد ما يقرب من أسبوع من اندلاع النيران في معظم أنحاء المنتجع التاريخي يوم الثلاثاء الماضي، لا يزال العديد من السكان غير قادرين على العودة إلى موقع الحريق بسبب المخاطر التي تشكلها المناطق الساخنة المحتملة والأبخرة السامة.

وحذر المسؤولون من أن التعرف على الضحايا سيكون مهمة قاتمة وصعبة، بالنظر إلى أن النيران اشتعلت بشدة لدرجة أن الهياكل العظمية قد ذابت في الحرارة.

وقال حاكم هاواي جوش جرين في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الإثنين، إن ما لا يقل عن 2200 مبنى دمرت في الحريق بنسبة 86٪ منها سكنية.