نص البيان الختامي لاجتماع لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا في القاهرة

وكالات

عقد وزراء خارجية مصر والسعودية والأردن والعراق وأمين عام جامعة الدول العربية، اجتماع لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا اليوم فى القاهرة، بدعوة من وزير الخارجية سامح شكرى وتنفيذا لقرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

ومن جانبه أكد وزير الخارجية سامح شكري، أهمية اجتماع لجنة الاتصال العربية الخاصة بسوريا الذي عقد اليوم الثلاثاء بالقاهرة، حيث أعرب الوزراء المشاركون عن التطلع إلى استئناف العمل على المسار الدستوري السوري وعقد الاجتماع المقبل للجنة الدستورية السورية في سلطنة عمان بتسهيل وتنسيق مع الأمم المتحدة قبل نهاية العام الجاري.

جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي قدمها وزير الخارجية مساء اليوم، عقب اجتماع لجنة الاتصال العربية الخاصة بسوريا والذي عقد اليوم بالقاهرة.

وقال الوزير إنه تم التوافق على أهمية استكمال المسار الدستوري بجدية باعتباره أحد المحاور الرئيسية على طريق إنهاء الأزمة وتحقيق التسوية السياسية والمصالحة الوطنية المنشودة.

وأضاف شكري أن اجتماع لجنة الاتصال عقد بمشاركة وزراء خارجية السعودية والأدرن والعراق ولبنان ووزير خارجية سوريا.

وأفاد الوزير بأن الاجتماع تناول استعراض المخرجات التي تم اعتمادها خلال الاجتماع الوزاري بعمان والبيان الصادر عن مجلس الجامعة العربية لتشكيل لجنة الاتصال في إطار تناول الأبعاد المختلفة للأزمة السورية.

وجاء نص البيان الختامي كالتالي:













