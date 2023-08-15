السيادة السوداني: الوضع في السودان يحتم تشكيل حكومة لتسيير شؤون الدولة
وكالات
قال مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، إن الوضع في السودان يحتم تشكيل حكومة لتسيير شؤون الدولة.
وتابع مالك عقار، أن الأولوية لدعم خارطة الطريق، لإيقاف الحرب فى السودان خلال الفترة المقبلة.
وأضاف نائب رئيس مجلس السيادة السوداني خلال مؤتمر صحفي، "طرحنا حوارا بين القوى السياسية لتأسيس مرحلة انتقالية وإجراء انتخابات".
وتابع مالك عقار: "أجدد الالتزام بالعمل المستمر وبذل كل الجهود لوقف الحرب"، لافتا إلى أن فشل هيكلة الدولة السودانية هو الذي قاد البلاد إلى تلك الحالة".
وقال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، نعمل على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للسودانيين.
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