زيلينسكي يزور خط الجبهة في زابوريجيا جنوبي أوكرانيا
كييف- (د ب أ)
زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، المواقع الأمامية على الجبهة في منطقة زابوريجيا جنوب شرقي البلاد اليوم الثلاثاء، وذلك في أعقاب زيارته إلى منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا.
وقال زيلينسكي، خلال زيارة إلى مستشفى ميداني"أشكركم على خدماتكم، وأشكركم على الدفاع عن أوكرانيا في هذا التوسع الجنوبي المهم".
ووفقا للتقارير، فإن المستشفى العسكري يستقبل ما يصل إلى 200 جريح يوميا. وذكر البيان أن الرئيس زار أفراد ثمانية ألوية مختلفة.
ورافق زيلينسكي رئيس مكتبه، أندريه يرماك، ونائبه رومان ماشوفيتس.
يشار إلى أن الجيش الأوكراني أطلق منذ نحو 10 أسابيع هجوما مضادا، مع التركيز على منطقة زابوريجيا، لكن هذا لم يصل حتى الآن إلى مستوى التطلعات الكبيرة.
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