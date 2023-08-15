سامح شكري: التأكيد على توفير الظروف المناسبة لعودة اللاجئين السوريين

وكالات

اجتمعت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا، اليوم الثلاثاء، في القاهرة، بمشاركة وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية والعراق ولبنان، والأمين العام الجامعة الدول العربية، مع وزير الخارجية السوري.

وجاء ذلك الاجتماع بدعوة من وزير الخارجية سامح شكري، وتنفيذًا لقرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم 822 بتاريخ 19 مايو الماضي.

ومن جانبه أكد وزير الخارجية سامح شكري، على توفير الظروف المناسبة لعودة اللاجئين السوريين.

وتابع سامح شكري، أن اجتماع لجنة الاتصال الخاصة بسوريا في القاهرة ناقش تطورات الأوضاع السياسية والإنسانية، مشيرا إلى أن وزير خارجية سوريا اطلع الوزراء على جهود دمشق في تفعيل كافة العناصر التي طرحتها اللجنة، موضحا أنه جرى التأكيد على ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة الدولة السورية واستعادة تفعيل سوريا في الإطار الإقليمي والدولي، واعتماد البيان الصادر عن وزراء الخارجية المشاركين في الاجتماع.

وأشار وزير الخارجية سامح شكري، في إحاطة اعلامية إلى أن البيان الختامي لاجتماع لجنة الاتصال تطرق لاستضافة عمان لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية، موضحا أن استئناف المسار الدستوري له أهميته وتتطلع الدول المشاركة في اللجنة لعقد الاجتماع المقبل قبل نهاية العام الجاري، وسيتم توافق وتنسيق مع المبعوث الاممي جير بيدرسون للتنسيق للاجتماع لضمان مشاركة أوسع وفعالة.