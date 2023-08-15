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BBC

مقتل نحو 12 شخصا بانفجار في سوق تجاري بجمهورية الدومينيكان

09:23 م الثلاثاء 15 أغسطس 2023

مقتل نحو 12 شخصا بانفجار في سوق تجاري بجمهورية الد

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هافانا- (د ب أ)

لقي 12 شخصا على الأقل حتفهم، إثر انفجار قوي في وسط مدينة سان كريستوبال، بجمهورية الدومينيكان.

وقال جوزيه مونتاس عمدة سان كريستوبال، التي تقع في ضواحي العاصمة سان دومينجو على موقع فيسبوك، إن أكثر من أربعين شخصا آخرين أصيبوا في الانفجار.

وهز الانفجار سوق مزدحم في سان كريستوبال بعد ظهر أمس الإثنين، وتسبب في نشوب حريق ضخم.

وذكر مونتاس، أن الانفجار دمر خمسة متاجر وعشر سيارات.

وجاء في بيان أصدرته حكومة جمهورية الدومينيكان، التي تقع في منطقة الكاريبي أن من بين القتلى رضيع يبلغ من العمر أربعة أشهر.

وقال عمدة المدينة إنه حتى صباح اليوم الثلاثاء، لم يكن رجال الإطفاء قد تمكنوا من إخماد الحريق بشكل كامل.

وأفادت، تقارير محلية أنه من المعتقد أن الانفجار وقع في متجر للمعدات والأدوات والأجهزة، ولكن لم يتضح سبب حدوثه.

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