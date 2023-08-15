صهر الرئيس التونسي الراحل بن علي يضرب عن الطعام في السجن

تونس- (د ب أ)

قالت إذاعة محلية في تونس اليوم الثلاثاء، إن عماد الطرابلسي صهر الرئيس الأسبق الراحل زين العابدين بن علي، دخل في إضراب عن الطعام في السجن.

وأفادت إذاعة "موزاييك اف ام" الخاصة نقلا عن مصدر من عائلة الطرابلسي، أنه بدأ إضرابا عن الطعام في سجن المرناقية بالعاصمة، حيث يقضي عدة عقوبات بالسجن منذ إيقافه أول مرة في 2011.

وبعد أشهر قليلة من سقوط حكم بن علي في 14 يناير 2011، إثر احتجاجات شعبية، وجه القضاء التونسي عدة تهم للطرابلسي في قضايا نهب للمال العام واحتيال ومخدرات وشيكات دون رصيد. وصدرت أحكام بالسجن ضده تفوق إجمالا 100 عام مع غرامات بمبالغ ضخمة.

واعتقل عماد الطرابلسي وهو ابن أخ زوجة الرئيس الراحل بن علي، ليلى الطرابلسي، مع أفراد آخرين من عائلتها في مطار قرطاج إبان سقوط النظام. وكان بن علي وزوجته قد غادرا آنذاك إلى السعودية.

وتوفي أخوان لليلى الطرابلسي بينما كانا يخضعان لعقوبة بالسجن، وهما منصف الطرابلسي الذي توفي في 2013 وكان يعاني من ورم في الدماغ. في حين توفي مراد الطرابلسي في 2020 بسبب تعقيدات صحية.

ولا يزال شقيقها بلحسن الطرابلسي، أكثر الأفراد المطلوبين للقضاء التونسي في قضايا فساد مالي، فارا خارج البلاد.

ووفق إذاعة "موزاييك إف إم" يحتج عماد الطرابلسي ضد عدم تفعيل مطلبه من أجل الصلح الجزائي مع الدولة رغم تقدم محاميه بملف في ذلك.

وقال محاميه عصام السماعلي في وقت سابق إن الطرابلسي عرض 33 مليون دينار تونسي (حوالي 6ر10 مليون دولار أمريكي) من أجل الصلح الجزائي.

ووضع الرئيس قيس سعيد مرسوما في مارس 2022 ينظم إجراءات الصلح الجزائي مع ملاحقين في جرائم مالية واقتصادية بحق الدولة يقضي بدفع تعويضات مالية واستثمارها في مشاريع للتنمية بالمناطق الأكثر فقرا في البلاد.