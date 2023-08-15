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BBC

مسؤول روسي: الإنسان الطبيعي يخشى زيارة أوروبا

04:31 م الثلاثاء 15 أغسطس 2023

سيرجي ناريشكين

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(وكالات)

اعتبر رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرجي ناريشكين، أن الشخص الطبيعي يخشى اليوم من زيارة أوروبا بسبب الانحرافات المنتشرة هناك.

وفي تعليقه على تصريح مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الذي قارن أوروبا بـ "حديقة مزهرة" وبقية العالم - بـ "أدغال"، قال ناريشكين في خطاب ألقاه في مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي الذي افتتح اليوم الثلاثاء: "أريد أن ألفت نظر الدبلوماسي الأوروبي الرئيسي: الشخص السليم روحيا وجسديا يخشى أحيانا في الواقع من الوصول إلى أوروبا، لأنه قد نشأت هناك العديد من الانحرافات من مختلف الأنواع".

وفي نهاية العام الماضي شبه بوريل أوروبا "المتميزة" بـ"حديقة"، والعالم من حولها بـ"أدغال". وقال: "أوروبا حديقة، لقد أنشأنا هذه الحديقة جميعنا... فيها أفضل مزيج من الحرية السياسية والآفاق الاقتصادية والتماسك الاجتماعي... بقية العالم ليس في الحقيقة حديقة. معظم بقية العالم أدغال، وقد تغزو الأدغال الحديقة".

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