موسكو: أحبطنا محاولات توغل أوكراني داخل الأراضي الروسية
(وكالات)
قال حاكم منطقة بريانسك الروسية، اليوم الثلاثاء، إن قوات بلاده أحبطت محاولة توغل القوات الأوكرانية داخل الأراضي الروسية.
ونقلت وكالة رويترز عن ألكسندر بوجوماز، قوله في رسالة على تطبيق "تليجرام"، إن "القوات المسلحة الروسية منعت يوم الثلاثاء محاولة مجموعة من المخربين الأوكرانيين عبور الحدود إلى منطقة بريانسك الروسية".
وأشار إلى أن محاولة التوغل حدثت بالقرب من بلدة بريانسك في كوركوفيتشي.
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