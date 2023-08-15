إعلان

BBC

موسكو: أحبطنا محاولات توغل أوكراني داخل الأراضي الروسية

03:51 م الثلاثاء 15 أغسطس 2023

القوات الأوكرانية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

(وكالات)

قال حاكم منطقة بريانسك الروسية، اليوم الثلاثاء، إن قوات بلاده أحبطت محاولة توغل القوات الأوكرانية داخل الأراضي الروسية.

ونقلت وكالة رويترز عن ألكسندر بوجوماز، قوله في رسالة على تطبيق "تليجرام"، إن "القوات المسلحة الروسية منعت يوم الثلاثاء محاولة مجموعة من المخربين الأوكرانيين عبور الحدود إلى منطقة بريانسك الروسية".

وأشار إلى أن محاولة التوغل حدثت بالقرب من بلدة بريانسك في كوركوفيتشي.

سوق مصراوى

القوات الأوكرانية منطقة بريانسك الروسية القوات المسلحة الروسية

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
شكري ونظيره السعودي يبحثان سبل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

الآن.. فتح باب التنسيق للمرحلة الثانية للجامعات.. تعرف على الحدود الدنيا