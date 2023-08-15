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BBC

قطيع أفيال هارب يتسبب في مقتل شخصين في أوغندا

03:47 م الثلاثاء 15 أغسطس 2023

أوغندا

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كمبالا - (د ب أ)

قتل قطيع أفيال شخصين بعد هروبه من إحدى الحدائق الوطنية غربي أوغندا.

وقال بشير هانجي المتحدث باسم هيئة الحياة البرية الأوغندية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء، إن الأفيال هربت من حديقة الملكة إليزابيث الوطنية أمس الاثنين، وشقت طريقها إلى قرية كاسندالا القريبة.

وعندما وصلت الأفيال إلى القرية، قتلت رجلا في حديقته وآخر كان في طريقه للذهاب للصيد.

وتحاول هيئة الحياة البرية الأوغندية الآن إعادة الأفيال مجددا للمرعى في محمية الحياة البرية.

يشار إلى أن حديقة الملكة إليزابيث الوطنية تعد واحدة من أكبر المناطق المحمية في دولة أوغندا الواقعة في شرق إفريقيا والتي تعد واحدة من المقاصد السياحية الأكثر شعبية في البلاد وذلك بسبب تنوعها البيولوجي.

وتقع الحديقة على حدود حديقة فيرونجا الوطنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة.

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