عمدة إسطنبول يعلن نيته خوض الانتخابات المحلية في تركيا

إسطنبول - (د ب أ)

أعلن عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، اليوم الثلاثاء نيته الترشح مجددا لخوض الانتخابات المحلية في تركيا في مارس 2024، رغم احتمال منعه من تولي منصب سياسي.

وقال إمام أوغلو إن حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمى له سوف يعلن قراره النهائي بشأن مرشحه في الانتخابات.

وأضاف: "أعتزم الترشح من أجل حماية إسطنبول من الظلم والدمار البيئي".

وانتقد إمام أوغلو أسلوب قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان بسبب مشاكله الكثيرة، ومن بينها أزمة تكاليف المعيشة وتدفق اللاجئين، وذلك دون أن يذكر اسم الرئيس بصورة مباشرة.

ويُنظر إلى إمام أوغلو على أنه منافس محتمل لأردوغان على الرئاسة خلال الأعوام المقبلة. وتمكن إمام أوغلو في الانتخابات المحلية التي أجريت عام 2019 من إنهاء حكم أردوغان و أسلافه المحافظين في أكبر المدن التركية وعاصمتها المالية.

وكانت محكمة تركية قضت بحبس إمام أوغلو أكثر من عامين، بالإضافة إلى منعه من ممارسة السياسة بسبب إهانته لمسؤولين، وفي حال صار الحكم نهائيا، لن يتمكن إمام أوغلو من تولي أي منصب سياسي.