إعلان

BBC

شكري يستقبل نظيره السوري في القاهرة (صور)

02:16 م الثلاثاء 15 أغسطس 2023
  • عرض 3 صورة
    شكري يستقبل نظيره السوري في القاهرة
  • عرض 3 صورة
    شكري يستقبل نظيره السوري في القاهرة
  • عرض 3 صورة
    شكري يستقبل نظيره السوري في القاهرة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

استقبل وزير الخارجية سامح شكري اليوم الثلاثاء شقيقه الدكتور فيصل المقداد وزير خارجية سوريا بمقر وزارة الخارجية.

ويزور وزير خارجية سوريا القاهرة للمشاركة في اجتماع لجنة الاتصال العربية الخاصة بسوريا.

وتستضيف مصر اجتماع لجنة الاتصال العربية الخاصة التي أقرتها الجامعة العربية، لتنفيذ مخرجات اجتماع عمّان التشاوري بشأن سوريا.

وفي مايو الماضي، عقدت في عمان، اجتماعًا تشاوريًا بمشاركة وزراء خارجية مصر وسوريا والأردن والسعودية والعراق، لبحث سبل عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار، وبسط الدولة السورية سيطرتها على أراضيها.

سوق مصراوى

سامح شكري الدكتور فيصل المقداد وزير خارجية سوريا سوريا

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

الآن.. فتح باب التنسيق للمرحلة الثانية للجامعات.. تعرف على الحدود الدنيا