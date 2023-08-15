شكري يستقبل نظيره السوري في القاهرة (صور)

سياح يسمتعون بأجواء ساحرة على ارتفاع 1400 قدم في سماء الأقصر

وكالات

استقبل وزير الخارجية سامح شكري اليوم الثلاثاء شقيقه الدكتور فيصل المقداد وزير خارجية سوريا بمقر وزارة الخارجية.

ويزور وزير خارجية سوريا القاهرة للمشاركة في اجتماع لجنة الاتصال العربية الخاصة بسوريا.

وزير الخارجية يستقبل شقيقه الدكتور فيصل المقداد وزير خارجية سوريا بمقر وزارة الخارجية المصرية اليوم …. وزير خارجية سوريا يزور القاهرة للمشاركة فى اجتماع مع لجنة الاتصال العربية الخاصة بسوريا @sy_mofa pic.twitter.com/OfnqTSuaxj — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) August 15, 2023

وتستضيف مصر اجتماع لجنة الاتصال العربية الخاصة التي أقرتها الجامعة العربية، لتنفيذ مخرجات اجتماع عمّان التشاوري بشأن سوريا.

وفي مايو الماضي، عقدت في عمان، اجتماعًا تشاوريًا بمشاركة وزراء خارجية مصر وسوريا والأردن والسعودية والعراق، لبحث سبل عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار، وبسط الدولة السورية سيطرتها على أراضيها.