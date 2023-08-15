بحثا أزمة النيجر.. اتصال هاتفي بين بوتين والرئيس الانتقالي في مالي

(وكالات)

أعلن الكرملين، اليوم، عن حديث هاتفي جرى بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الانتقالي في مالي، حيث تناول الرئيسان عددا من القضايا من بينها الوضع الراهن في النيجر.

وتابع المكتب الصحفي للكرملين أن الرئيس الروسي أكد على أهمية التسوية السلمية.

وكان المجلس العسكري في النيجر قد أعلن، مساء الأحد الماضي، عن اعتزامه محاكمة الرئيس محمد بازوم بتهمة "الخيانة العظمى" و"تقويض أمن البلاد"، وفي بيان تلاه عبر التلفزيون الوطني، قال العقيد أمادو عبد الرحمن، عضو المجلس العسكري الانقلاب، إن الحكومة النيجرية "جمعت حتى اليوم الأدلة الكافية لمحاكمة بازوم وشركائه المحليين والأجانب أمام الهيئات الوطنية والدولية المختصة بتهمة الخيانة العظمى وتقويض أمن النيجر الداخلي والخارجي".

من جانبه قال وزير خارجية الرئيس النيجري محمد بازوم، يوم أمس الاثنين، في مقابلة أجرتها معه محطتا "راديو فرانس إنترناشيونال" الإذاعية و"فرانس 24" التلفزيونية، إن "هناك مذابح مع جحافل من الشباب المدفوعين بالكراهية العنصرية.. لهذا السبب فإنه من الضروري وضع حد لذلك، وإعادة النيجر إلى مسار السلام والاستقرار والتقدم الاقتصادي".