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السلطة الفلسطينية تدين المداهمات الدموية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة

12:23 م الثلاثاء 15 أغسطس 2023

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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رام الله - (د ب أ)

أدانت السلطة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، المداهمات "الدموية" لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وذلك بعد قتله فلسطينيين اثنين في أريحا في الضفة الغربية.

وشجبت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان صحفي اليوم: "المداهمات والاقتحامات الوحشية الدموية التي ترتكبها قوات الاحتلال للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، كما حصل في اقتحام مخيم عقبة جبر للاجئين جنوب أريحا"، ما أدى إلى مقتل فتى وشاب وإصابة أخر عدد أخر.

واعتبرت الوزارة أن ما جرى في المخيم "جريمة حرب ضد الإنسانية تضاف إلى جرائم القتل خارج القانون التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد أبناء شعبنا، والرد الإسرائيلي على جميع أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال".

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية مقتل فتى وشاب فلسطينيين فجر اليوم برصاص قوات إسرائيلية لدى مداهمتها مخيم عقبة جبر فيما أصيب عدد أخر بجروح وجرى اعتقال شاب من داخل منزله.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته اعتقلت ثمانية فلسطينيين خلال حملة مداهمة شملت عددا من مدن الضفة الغربية وتخللها مصادرة أسلحة.

واستشهد أكثر من 200 فلسطيني منذ بداية العام الجاري غالبيتهم في الضفة الغربية برصاص الجيش الإسرائيلي في ظل موجة توتر غير مسبوقة منذ سنوات.

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