الجيش الصومالي يعلن مقتل 5 من عناصر الجماعات الإرهابية

مقديشو - ( د ب أ )

أعلن الجيش الصومالي، اليوم الثلاثاء، مقتل خمسة من عناصر "مليشيات الخوارج"، المرتبطة بتنظيم القاعدة، في عملية عسكرية مخططة بولاية جلمدج بوسط البلاد .

ووفق وكالة الأنباء الصومالية ( صونا)، جرت العملية العسكرية المشتركة للجيش الوطني والقوات الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء بمنطقة على بعد 35 كم جنوب شرقي مدينة جلعد.

وأشارت إلى أن "العملية العسكرية أسفرت عن تدمير قاعدة كبيرة لمليشيات الخوارج في المنطقة والتي كانت تخطط منها لشن الهجمات الإرهابية".

وطبقا للوكالة، "يواصل الجيش الوطني بالتعاون مع الشركاء الدوليين شن العمليات العسكرية للقضاء على فلول مليشيات الخوارج".