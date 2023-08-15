مقتل 27 شخصًا وإصابة العشرات في انفجار بمحطة وقود في داغستان (فيديو)

محج قلعة - (ا ف ب)

قتل 27 شخصًا على الأقل وجرح العشرات مساء الاثنين، في انفجار أعقبه حريق في محطة للوقود في جمهورية داغستان الروسية الواقعة في منطقة القوقاز، وفق ما أعلنت وزارة الطوارئ. وقال مسؤولون إن الحريق بدأ في ورشة لإصلاح السيارات في محج قلعة عاصمة داغستان وتسبب في انفجار امتد إلى محطة الوقود القريبة.

ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن مسعفين، أن حريقا شب في محطة وقود في منطقة داغستان بجنوب روسيا فأودى بحياة 27 شخصا بينهم 3 أطفال.

Gas station exploded in Makhachkala. The number of victims of the explosion at a gas station in Makhachkala has reached 102. Among the 27 killed in the explosion at a gas station in Makhachkala, there are three children. In Dagestan, on August 15, a day of mourning was declared… pic.twitter.com/qvRTaW4HLb — Victor vicktop55 (@vicktop55) August 15, 2023

وقال مسؤولون إن الحريق بدأ في ورشة لإصلاح السيارات في محج قلعة عاصمة داغستان ليل الاثنين، وتسبب في انفجار امتد إلى محطة الوقود القريبة.

وذكرت رويترز أن لقطات نُشرت على الإنترنت أظهرت مبنى من طابق واحد مشتعلا. وقال أحد الشهود: "الأمر أشبه بالحرب هنا".

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الصحة الروسي فلاديمير فيزنكو قوله إن عدد المصابين ارتفع إلى 66، بينهم 10 في حالة حرجة.

وأفادت وكالة إنترفاكس نقلا عن وزارة الصحة الداغستانية بأن 13 من الجرحى أطفال.

وقالت تاس نقلا عن بيان صادر عن خدمة الطوارئ الروسية إن رجال الإطفاء استغرقوا أكثر من 3 ساعات ونصف الساعة لإخماد الحريق الذي امتد إلى مساحة 600 متر مربع.